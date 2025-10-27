Ukraynaya 2026-2027-ci illər üçün maliyyə dəstəyi təklifləri hazırlanır
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2025
- 16:18
Avropa Komissiyası ehtiyacları təxminən 60 milyard dollar həcmində qiymətləndirilən Ukraynaya növbəti iki il üçün maliyyə dəstəyi təklifləri hazırlayır.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndəsi Balaş Uyvari bunun Beynəlxalq Valyuta Fondunun qiymətləndirməsinə əsaslandığını qeyd edib.
Xəbər yenilənir
