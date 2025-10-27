İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:18
    Ukraynaya 2026-2027-ci illər üçün maliyyə dəstəyi təklifləri hazırlanır

    Avropa Komissiyası ehtiyacları təxminən 60 milyard dollar həcmində qiymətləndirilən Ukraynaya növbəti iki il üçün maliyyə dəstəyi təklifləri hazırlayır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndəsi Balaş Uyvari bunun Beynəlxalq Valyuta Fondunun qiymətləndirməsinə əsaslandığını qeyd edib.

    ЕК готовит предложения для финансовой поддержки Украины на 2026-2027 гг.

