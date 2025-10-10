ЕК начинает расследование обвинений в шпионаже в адрес еврокомиссара Вархели

Европейская комиссия объявила о создании внутренней группы для расследования скандала, связанного с журналистским расследованием, утверждающим, что Венгрия могла вести шпионскую деятельность против институтов ЕС, в которую также был вовлечен еврокомиссар Оливер Вархели.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС Балаш Уйвари.

Но по его словам группа еще не сформирована, пока не определены ее параметры.

"Не хочу вас разочаровывать, но у меня пока нет больше информации, чем вчера. Решение принято - создается внутренняя группа, которая займется рассмотрением этих обвинений. Однако параметры работы этой группы пока не определены", - сказал он.

В целом комиссия воспринимает эти обвинения очень серьезно, учитывая их возможные последствия для безопасности и целостности работы учреждений ЕС. "Мы намерены защищать наш персонал, информацию и сети от любых попыток незаконного сбора данных", - заявил он.

По словам главы пресс-службы ЕК Паолы Пиньо, глава комиссии Урсула фон дер Ляйен пока не обсуждала этот вопрос с самим комиссаром.

"Президент намерена обсудить этот вопрос с комиссаром Вархели при первой возможности",- заявила она, чем удивила журналистов, которые считают, что это уже должно было произойти, учитывая серьезность вопроса.

Журналистское расследование, проведенное венгерским медиа-объединением Direkt36 при сотрудничестве с такими изданиями, как Der Spiegel, De Tijd и др., утверждает, что в период с примерно 2012 по 2018 годы службы безопасности Венгрии, действуя под дипломатическим прикрытием, пытались вербовать сотрудников ЕС, в том числе венгров, работающих в учреждениях союза.

Согласно публикациям, агентурная сеть действовала в Брюсселе, и часть ее участников могла быть официально аккредитована как сотрудники венгерского Постоянного представительства при ЕС, которое возглавлял в то время Вархели. Комиссия подчеркивает, что пока нет доказательств нарушения правил комиссаром Вархели.