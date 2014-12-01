Египетский суд признал ISIS террористической группировкой

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Египетский суд в воскресенье признал Исламское Государство террористической организацией и запретил его в стране, сообщает Report со ссылкой на MigNews.

Решение суда подразумевает, что все филиалы Исламского Государства также признаны террористическими организациями.

Ансар Бейт аль-Макдис, джихадистская группировка, базирующаяся на Синайском полуострове, и регулярно нападающая на египетских силовиков, в прошлом месяце присягнула на верность ISIS. В связи с этим, она тоже признана террористической.