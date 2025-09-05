Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 19:20
    Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

    Египет заявил, что не намерен принимать палестинцев на своей территории.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

    "Переселение - не вариант, это красная линия для Египта, и мы не позволим этому случиться", - сказал он.

    По словам министра, переселение означает ликвидацию и конец палестинского вопроса, и нет никаких юридических, моральных или этических оснований выселять людей с их родины.

    Египет ранее осудил действия Израиля в секторе Газа. Вместе с тем, наряду с Катаром и США он выступает посредником для прекращения военных действий в анклаве.

    Египет Израиль сектор Газа Бадр Абдель Аты
    Misir fələstinlilərin onun ərazisinə köçürülməsinə qarşıdır
    Egypt opposes relocation of Palestinians to its territory

    Последние новости

    20:14
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:10

    Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"

    Формула 1
    20:06

    Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией

    Другие страны
    19:59

    Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших месторождений в Азербайджане

    Энергетика
    19:50

    Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Другие страны
    19:38

    Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

    Другие страны
    19:34
    Видео

    AYNA вносит изменения в схему движения на улице Короглу Рахимова в Баку

    Инфраструктура
    19:20

    Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

    Другие страны
    19:16

    АПБА начало расследование массового отравления в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие
    Лента новостей