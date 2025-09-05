Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию
05 сентября, 2025
- 19:20
Египет заявил, что не намерен принимать палестинцев на своей территории.
Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Переселение - не вариант, это красная линия для Египта, и мы не позволим этому случиться", - сказал он.
По словам министра, переселение означает ликвидацию и конец палестинского вопроса, и нет никаких юридических, моральных или этических оснований выселять людей с их родины.
Египет ранее осудил действия Израиля в секторе Газа. Вместе с тем, наряду с Катаром и США он выступает посредником для прекращения военных действий в анклаве.
