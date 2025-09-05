Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

Египет заявил, что не намерен принимать палестинцев на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

"Переселение - не вариант, это красная линия для Египта, и мы не позволим этому случиться", - сказал он.

По словам министра, переселение означает ликвидацию и конец палестинского вопроса, и нет никаких юридических, моральных или этических оснований выселять людей с их родины.

Египет ранее осудил действия Израиля в секторе Газа. Вместе с тем, наряду с Катаром и США он выступает посредником для прекращения военных действий в анклаве.