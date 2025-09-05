İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Misir fələstinlilərin onun ərazisinə köçürülməsinə qarşıdır

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 19:31
    Misir fələstinliləri öz ərazisində qəbul etmək niyyətində olmadığını bəyan edib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Misirin xarici işlər naziri Bədr Abdel Ati bildirib.

    "Köçürmə variant deyil, bu, Misir üçün qırmızı xətdir və biz bunun baş verməsinə imkan verməyəcəyik", - o deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, köçürmə Fələstin məsələsinin ləğvi və bitməsi deməkdir və insanların öz vətənlərindən qovulması üçün heç bir hüquqi, mənəvi və etik əsaslar yoxdur.

    Misir daha əvvəl İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətlərini pisləyib, eyni zamanda, Qətər və ABŞ ilə birlikdə anklavda hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün vasitəçi kimi çıxış edir.

    Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию
    Egypt opposes relocation of Palestinians to its territory

