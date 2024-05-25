Египет возобновит непрямые переговоры по Газе

Каир проводит "интенсивные консультации со всеми сторонами для восстановления спокойствия в Газе".

Каир проводит "интенсивные консультации со всеми сторонами для восстановления спокойствия в Газе".

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Согласно информации, египетские власти работают со всеми сторонами в целях возобновления непрямых переговоров между палестинским движением ХАМАС и представителями Израиля об урегулировании ситуации в секторе Газа.

По словам высокопоставленного источника телеканала, Каир "продолжает усилия по возобновлению диалога о прекращении огня и по обмену заложников" на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Он добавил, что египетские представители "проводят интенсивные консультации со всеми сторонами для восстановления спокойствия в Газе".

Ранее источники сообщили, что на прошедшей в Париже встрече с участием главы израильской спецслужбы "Моссад" Давида Барнеа, премьер-министра, главы МИД Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани и главы ЦРУ Уильяма Бернса стороны обсуждали возможность возобновить переговоры по вопросам прекращения огня и освобождения заложников. Однако, сроки начала нового раунда диалога определены не были.