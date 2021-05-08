Египет усилит контроль для прибывающих из стран, где обнаружены новые штаммы

Новые правила будут касаться как египтян, так и других прибывающих из стран, где были обнаружены мутации инфекции

Власти Египта в рамках борьбы с распространением коронавируса усиливают пограничный контроль для прибывающих из стран, где были обнаружены новые штаммы инфекции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр здравоохранения и народонаселения арабской республики Хала Заид.

"В связи с появлением новых мутаций коронавируса в мире принимаются дополнительные предупредительные меры карантинного контроля на всех пунктах досмотра при прибытии в страну", - приводятся слова министра в сообщении Минздрава Египта, опубликованном в субботу на странице ведомства в Twitter. При этом подчеркивается, что новые правила будут касаться "как египтян, так и других прибывающих из тех стран, где были обнаружены мутации коронавируса".

Как отмечается в сообщении, прибывающие, помимо первичного медицинского осмотра, будут проходить "дополнительные процедуры экспресс-тестирования, позволяющие выявить наличие заражения в течение 15 минут".