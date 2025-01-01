Египет получил от ЕС первый транш в размере €1 млрд

Первый транш экономической помощи Европейского союза поступил на счет Центрального банка Египта 27 декабря 2024 года.

Первый транш экономической помощи Европейского союза поступил на счет Центрального банка Египта 27 декабря 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sada el-Balad, об этом сообщил премьер-министр республики Мустафа Мадбули, выступая на пресс-конференции в Каире.

"ЕС направил Египту первый транш в размере €1 млрд в рамках реализации программы поддержки египетской экономики. Средства поступили на счет ЦБ в прошлую пятницу", - указал Мадбули.

Рост ВВП страны в 2024 году составил 3,5%, по мнению главы правительства, этот факт следует расценивать как "знак продвижения властей в правильном направлении". О доверии Каиру в экономических вопросах, убежден Мадбули, свидетельствует и соглашение с Международным валютным фондом, который 25 декабря прошлого года выделил Египту кредит в размере $1,2 млрд.

По словам премьера, правительство разработало "четкий план" на 2025 год, который призван обеспечить выполнение государством всех своих финансовых обязательств и стабилизацию цен на основные продукты "к наступлению месяца Рамадан (начнется вечером 28 февраля - ред.)".

Напомним, что 17 марта 2024 года на саммите в Каире ЕС согласился выделить Египту финансовую помощь в размере €7,4 млрд и подписал с ним совместную декларацию о повышении уровня партнерства до стратегического. 29 июня того же года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Египет объявила о выделении Каиру €1 млрд в рамках поддержки экономических реформ.