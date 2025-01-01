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Египет получил от ЕС первый транш в размере €1 млрд

Египет получил от ЕС первый транш в размере €1 млрд Первый транш экономической помощи Европейского союза поступил на счет Центрального банка Египта 27 декабря 2024 года.
Другие страны
1 января 2025 г. 22:19
Египет получил от ЕС первый транш в размере €1 млрд

Первый транш экономической помощи Европейского союза поступил на счет Центрального банка Египта 27 декабря 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sada el-Balad, об этом сообщил премьер-министр республики Мустафа Мадбули, выступая на пресс-конференции в Каире.

"ЕС направил Египту первый транш в размере €1 млрд в рамках реализации программы поддержки египетской экономики. Средства поступили на счет ЦБ в прошлую пятницу", - указал Мадбули.

Рост ВВП страны в 2024 году составил 3,5%, по мнению главы правительства, этот факт следует расценивать как "знак продвижения властей в правильном направлении". О доверии Каиру в экономических вопросах, убежден Мадбули, свидетельствует и соглашение с Международным валютным фондом, который 25 декабря прошлого года выделил Египту кредит в размере $1,2 млрд.

По словам премьера, правительство разработало "четкий план" на 2025 год, который призван обеспечить выполнение государством всех своих финансовых обязательств и стабилизацию цен на основные продукты "к наступлению месяца Рамадан (начнется вечером 28 февраля - ред.)".

Напомним, что 17 марта 2024 года на саммите в Каире ЕС согласился выделить Египту финансовую помощь в размере €7,4 млрд и подписал с ним совместную декларацию о повышении уровня партнерства до стратегического. 29 июня того же года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Египет объявила о выделении Каиру €1 млрд в рамках поддержки экономических реформ.

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