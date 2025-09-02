EDA: Расходы на оборону в странах ЕС достигнут 2,1% ВВП

Расходы на оборону в странах ЕС достигнут 381 млрд евро в 2025 году, что составит 2,1% ВВП.

Как передает Report, это следует из отчета Европейского оборонного агентства (EDA).

Отмечается, что в 2024-2025 годах оборонные расходы стран ЕС заметно выросли и, с большой вероятностью превысят 2% ВВП.

По данным отчета, это свидетельствует о стремлении государств-членов ЕС оперативно реагировать на ухудшающуюся стратегическую обстановку, укреплять военный потенциал своих вооруженных сил и их приверженность коллективной обороне.

"Бюджетное пространство, создаваемое ростом оборонных расходов, также открывает возможность расширить масштабы европейского сотрудничества рамках инициатив ЕС, включая "Готовность 2030", SAFE и Европейский оборонный фонд", - говорится в отчете.

Особо выделяется увеличение расходов на одного военнослужащего, что по мнению агентства, повышает качество и боеготовность армий.

"Однако сохраняется зависимость от готовой продукции и фрагментация вооружений, что требует большего согласования и стандартизации. Долгосрочная устойчивость будет зависеть от совместных НИОКР, координации закупок и масштабирования производства, что позволит укрепить стратегическую автономию и технологическое превосходство ЕС", - говорится в заключении отчета.