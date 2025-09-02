Aİ ölkələrində müdafiə xərcləri artırılacaq

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    • 02 sentyabr, 2025
    • 13:06
    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrində müdafiə xərcləri 2025-ci ildə 381 milyard avroya çatacaq. Bu isə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 2,1 %-ni təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Müdafiə Agentliyinin (EDA) hesabatında deyilir.

    Qeyd olunub ki, 2024-2025-ci illərdə Aİ ölkələrinin müdafiə xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə artıb və böyük ehtimalla ÜDM-in 2 %-ni keçəcək.

    Hesabata görə, bu, Aİ-yə üzv dövlətlərin pisləşən strateji vəziyyətə operativ reaksiya vermək, silahlı qüvvələrinin hərbi potensialını gücləndirmək və kollektiv müdafiəyə sadiqliyini nümayiş etdirmək istəyindən xəbər verir.

    Avropa İttifaqı   müdafiə xərcləri   ordu   ÜDM  
