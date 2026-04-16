Джозеф Аун подчеркнул важность прекращения огня до начала переговоров с Израилем

Президент Ливана Джозеф Аун заявил о важности прекращения огня до начала переговоров с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Прекращение огня, о котором Ливан попросил Израиль, является естественной отправной точкой для прямых переговоров между двумя странами", - сказал Аун.

Газета отмечает, что комментарии ливанского лидера являются первыми за сегодня высказываниями по вопросу переговоров двух стран.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что лидеры Израиля и Ливана должны будут провести сегодня переговоры.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.