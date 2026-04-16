Трамп: Лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры 16 апреля
- 16 апреля, 2026
- 07:50
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры в четверг, 16 апреля.
Как передает Report, об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
"Прошло много времени с тех пор, как лидеры двух стран последний раз разговаривали, а точнее 34 года. Это произойдет 16 апреля. Отлично", - написал он.
