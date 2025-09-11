ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Джонсон: Законодатели США просят усилить меры безопасности после убийства Кирка

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 07:54
    Многие законодатели США предлагают усилить меры по обеспечению их безопасности после убийства американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка в штате Юта.

    Как передает Report, об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана - ред.) в интервью телекомпании CNN.

    "Многие из них переживают. Они общественные деятели, они всегда и всюду на виду. У нас действуют отличные меры по обеспечению безопасности членов Конгресса, но многие хотят их усиления", - сказал он.

    Джонсон изучает поступившие от законодателей запросы, отметив, что "в серьезные времена требуется принимать серьезные меры".

    Conson: Kirkin qətlindən sonra ABŞ qanunvericiləri təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsini tələb edirlər

