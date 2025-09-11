Джонсон: Законодатели США просят усилить меры безопасности после убийства Кирка
- 11 сентября, 2025
- 07:54
Многие законодатели США предлагают усилить меры по обеспечению их безопасности после убийства американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка в штате Юта.
Как передает Report, об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана - ред.) в интервью телекомпании CNN.
"Многие из них переживают. Они общественные деятели, они всегда и всюду на виду. У нас действуют отличные меры по обеспечению безопасности членов Конгресса, но многие хотят их усиления", - сказал он.
Джонсон изучает поступившие от законодателей запросы, отметив, что "в серьезные времена требуется принимать серьезные меры".
