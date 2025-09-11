Conson: Kirkin qətlindən sonra ABŞ qanunvericiləri təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsini tələb edirlər
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 08:11
ABŞ-nin bir çox qanunvericisi siyasi fəal Çarli Kirkin qətlə yetirilməsindən sonra öz təhlükəsizliklərinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər görülməsini istəyiblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Konqresin Nümayəndələr Palatasının spikeri Mayk Conson CNN telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Deputatların çoxu narahatdır. Onlar ictimai fiqurlardır, daim göz önündədirlər. Konqres üzvlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əla tədbirlərimiz var, lakin bir çoxları onların daha da gücləndirilməsini istəyir", – deyə Conson vurğulayıb.
O bildirib ki, qanunvericilərdən daxil olan müraciətləri araşdırır və əlavə edib: "Ciddi dövrlər ciddi tədbirlər tələb edir".
