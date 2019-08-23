Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик - ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
Как передаёт Report со ссылкой на Daily Mail, двух сидящих в креслах политиков разделял небольшой столик. В какой-то момент Джонсон упёр подошву в кромку его столешницы.
Как написал в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью. После этого Джонсон в шутку упёрся ногой в столик.
WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) 22 августа 2019 г.
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