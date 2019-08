Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик - ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.

Как передаёт Report со ссылкой на Daily Mail, двух сидящих в креслах политиков разделял небольшой столик. В какой-то момент Джонсон упёр подошву в кромку его столешницы.

Как написал в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью. После этого Джонсон в шутку упёрся ногой в столик.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4