Джон Керри: Уничтожено 50% командного состава ИГИЛ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Уничтожено 50% командного состава ИГИЛ". Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри на проходящем в Англии собрании против ИГИЛ.

Он заявил, что за последние месяцы иракские и международные силы добились больших успехов в борьбе против террористических формирований.

По словам Керри, с сентября прошлого года было нанесено 2000 ударов по позициям ИГИЛ в Сирии и Ираке.

"Уничтожены сотни единиц военной техники и танки. Освобождены около 200 месторождений нефти и природного газа, находящихся в пользовании ИГИЛ. Выявлена и обезврежена сеть ИГИЛ в Малайзии, Косово и других странах. Осуждены иностранные боевики в Германии, Австралии и Англии", - заключил он.