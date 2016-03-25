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    ​Джон Керри: Россия и США выступают за единую Сирию

    Керри добавил, что благодаря взаимодействию России и США удалось серьезно продвинуться в деле преодоления сирийского кризиса

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Москва и Вашингтон имеют единое понимание того, что Сирия должна оставаться единым государством.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил госсекретарь по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым.

    «Мы все здесь понимаем, что важно положить конец этой войне. Мы все понимаем ставки: мы должны добиваться уничтожения ИГ, «Ан-Нусры», других террористических группировок, и мы все привержены тому, что Сирия должна быть единой, не разделенной на секторы, светской, страной, где уважаются и защищаются права меньшинств», — заявил он.

    Говоря о судьбе президента Сирии Башара Асада, госсекретарь США отметил, что Россия должна обозначить позицию, как Асаду «принять правильное решение».

    Керри добавил, что благодаря взаимодействию России и США удалось серьезно продвинуться в деле преодоления сирийского кризиса.

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