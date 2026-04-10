Джон Хили: США "абсолютно связаны" с НАТО

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил в пятницу, что Соединенные Штаты "абсолютно связаны" с НАТО.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Хили сказал на Лондонской конференции по обороне.

"Америка абсолютно предана НАТО, получая от этого выгоды и внося огромный вклад. Мы (Великобритания - ред.) на европейской стороне, и мы будем на ней. Мы (члены НАТО - ред.) должны сделать больше", - заявил Хили.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, выражая недовольство неспособностью союзников по НАТО обеспечить безопасность Ормузский пролив, а также отсутствием прогресса в его планах по приобретению Гренландия, обсудил со своими советниками возможность вывода части американских войск из Европы.

Также в соцсетях Трамп заявил о необходимости оказания давления на союзников, включая НАТО.