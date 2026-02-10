Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI веке

Совет мира по Газе, первое заседание которого пройдет 19 февраля в Вашингтоне, станет новым форматом построения и поддержания мира в XXI веке.

Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая визит в Армению.

По его словам, президент США Дональд Трамп, как председатель Совета, с большим энтузиазмом готовится принять на первом заседании ряд мировых лидеров.

"Считаю, что этот Совет мира станет новым образцом того, как в XXI веке следует строить и поддерживать мир. При всей важности ООН, как неоднократно отмечал президент Трамп, она очень часто не реализует свой потенциал в полной мере. То, что Трамп пытается сделать с помощью этого Совета мира - это, безусловно, добиться устойчивого мира в Газе и на Ближнем Востоке. Но я также считаю, что он способен сформировать инфраструктуру, которая приведет к заключению множества прочных мирных соглашений в ближайшем будущем", - заявил Вэнс.