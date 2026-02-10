İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ vitse-prezidenti: Qəzza üzrə Sülh Şurası XXI əsrdə sülhün yeni formatı olacaq

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 16:35
    ABŞ vitse-prezidenti: Qəzza üzrə Sülh Şurası XXI əsrdə sülhün yeni formatı olacaq

    İlk iclası fevralın 19-da Vaşinqtonda keçiriləcək Qəzza üzrə Sülh Şurası XXI əsrdə sülh quruculuğunun yeni formatı olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Ermənistana səfərini başa vurarkən jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Şuranın sədri kimi ilk iclasda dünyanın hər yerindən bir sıra liderləri qəbul etməyə böyük həvəslə hazırlaşır.

    "Hesab edirəm ki, Sülh Şurası 21-ci əsrdə sülhün necə yaradılması və qorunması baxımından yeni bir nümunə olacaq. Prezident Trampın qeyd etdiyi kimi, BMT-nin bütün əhəmiyyətinə baxmayaraq, o çox vaxt öz potensialını tam reallaşdırmır. Trampın bu Sülh Şurası vasitəsilə etməyə çalışdığı - Qəzzada və Yaxın Şərqdə dayanıqlı sülhə nail olmaqdır. Lakin mən həm də hesab edirəm ki, o, yaxın gələcəkdə çoxlu sayda möhkəm sülh sazişlərinin bağlanmasına gətirib çıxaracaq infrastruktur formalaşdırmağa qadirdir", - Vens əlavə edib.

    Cey Di Vens ABŞ Qəzza Sülh Şurası
    Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI веке

    Son xəbərlər

    16:59

    Almaniyada dövlət sektoru işçiləri tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    16:56

    Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti daha 4 ay uzadılıb

    Hadisə
    16:49

    Premyer Liqa: "Qarabağ" son dəqiqə qolu ilə "Şamaxı"nı məğlub edib

    Futbol
    16:44
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    16:43
    Foto

    Nazir: "Azərbaycan-ABŞ münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir"

    ASK
    16:41
    Foto

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb

    Elm və təhsil
    16:40

    İnfrastruktur kifayət etmir: Azərbaycanda turizmin yeni inkişaf modeli formalaşır – ARAŞDIRMA

    Turizm
    16:37

    Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıb

    Biznes
    16:37

    Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti