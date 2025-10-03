Джеффрис: Республиканцы не готовы к переговорам о возобновлении работы правительства США

Республиканцы в конгрессе не готовы к переговорам с демократами о возобновлении работы федерального правительства.

Как передает Report, об этом заявил лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис во время пресс-конференции.

"К сожалению, республиканцы не проявили ни малейшей заинтересованности даже в проведении переговоров. После встречи в Белом доме в понедельник мы наблюдаем за поведением президента, которое является безответственным и неадекватным," – отметил Х. Джеффрис.

По его словам, демократы "не получили ни одного телефонного звонка, связанного с дальнейшим обсуждением", и президент США Дональд Трамп со своими сторонниками "ясно дали понять, что они хотят закрыть правительство".

Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год.

Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.