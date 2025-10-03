İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi

    Cefris: Respublikaçılar ABŞ hökumətinin yenidən fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlara hazır deyillər

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 08:29
    Cefris: Respublikaçılar ABŞ hökumətinin yenidən fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlara hazır deyillər

    ABŞ Konqresindəki respublikaçılar federal hökumətin yenidən fəaliyyətə başlaması ilə bağlı demokratlarla danışıqlara hazır deyillər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Nümayəndələr Palatasında demokratların lideri Hakim Cefris mətbuat konfransında deyib.

    "Təəssüf ki, respublikaçılar hətta danışıqlara belə azacıq da olsa maraq göstərmirlər. Bazar ertəsi Ağ Evdə keçirilən görüşdən bəri biz Prezidentdən məsuliyyətsiz və qeyri-münasib davranış gördük", - Cefris qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, demokratlara sonrakı müzakirələrlə bağlı bircə dəfə də olsa, telefon zəngi gəlməyib, ABŞ Prezidenti Donald Tramp və onun tərəfdarları hökumətin işini dayandırmaq istədiklərini açıq şəkildə bildiriblər.

    ABŞ-də şatdaun çərşənbə günü Konqresin yeni maliyyə ili üçün büdcə maliyyələşdirmə paketini qəbul edə bilməməsindən sonra başlayıb.

    Tramp xəbərdarlıq edib ki, hökumətin işini dayandırması uzun müddət davam etsə, təkcə bəzi dövlət işçilərinin deyil, həm də demokratların bəyəndiyi bir sıra layihələr ixtisar olacaq. ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, onun belə tədbirlər görmək hüququ var, lakin o, vəziyyətin bu qədər uzağa getməsini istəmir.

    Respublikaçılar ABŞ şatdaun
    Джеффрис: Республиканцы не готовы к переговорам о возобновлении работы правительства США

    Son xəbərlər

    08:51

    Azərbaycan və Cənubi Koreyanın yaradıcı sənayeləri əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    08:29

    Cefris: Respublikaçılar ABŞ hökumətinin yenidən fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlara hazır deyillər

    Digər ölkələr
    08:17
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:15

    Münhenin hava limanı dronlara görə fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    08:00

    III MDB Oyunları: Bu gün 9 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

    Fərdi
    07:38

    Norveçdə təlim zamanı 5 əsgər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    07:13
    Foto

    FIFA DÇ-2026-nın rəsmi topunu təqdim edib

    Futbol
    06:27

    Bolqarıstan Prezidenti kəşfiyyat orqanına rəhbər təyin etmək hüququndan məhrum olunub

    Digər ölkələr
    06:03

    ABŞ-nin İmmiqrasiya Xidməti Çikaqoda fəaliyyətini davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti