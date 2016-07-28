​"Джебхат ан-Нусра" сменила название и отделилась от "Аль-Каиды"

Баку. 28 Июля. REPORT.AZ/ Экстремистская группировка "Джебхат ан-Нусра", по решению своего руководящего органа "Совета Шуры", сменила название на "Джебхат Фатх аш-Шам" и отделилась от "Аль-Каиды".

Как передает Report, об этом сообщила в своей электронной версии газета Daily Star.

Согласно информации, об этом решении объявил ее главарь Абу Мухаммед аль-Джулани.

"Мы заявляем о полном отказе от всех операций под именем "Джебхат ан-Нусра" и создании новой группировки "Джебхат Фаттах аш-Шам". Новая организация не имеет никаких связей ни с одним внешним формированием", - приводит слова Джулани телеканал Al Jazeera.