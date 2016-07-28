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    ​"Джебхат ан-Нусра" сменила название и отделилась от "Аль-Каиды"

    Группировка сменила название на Джебхат Фатх аш-Шам

    Баку. 28 Июля. REPORT.AZ/ Экстремистская группировка "Джебхат ан-Нусра", по решению своего руководящего органа "Совета Шуры", сменила название на "Джебхат Фатх аш-Шам" и отделилась от "Аль-Каиды".

    Как передает Report, об этом сообщила в своей электронной версии газета Daily Star.

    Согласно информации, об этом решении объявил ее главарь Абу Мухаммед аль-Джулани.

    "Мы заявляем о полном отказе от всех операций под именем "Джебхат ан-Нусра" и создании новой группировки "Джебхат Фаттах аш-Шам". Новая организация не имеет никаких связей ни с одним внешним формированием", - приводит слова Джулани телеканал Al Jazeera.

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