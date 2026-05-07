Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смерти с отсрочкой
- 07 мая, 2026
- 14:26
Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года по обвинениям в коррупции.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает Синьхуа.
Отмечается, что оба чиновника ранее были исключены из правящей Коммунистической партии в 2024 году за "серьезные нарушения дисциплины".
Reuters отмечает, что эту формулировку в Китае обычно используется как эвфемизм для коррупционных преступлений.
Отмечается, что в китайской правовой практике смертный приговор с отсрочкой исполнения, как правило, может быть заменен пожизненным заключением, если осужденный не совершает новых преступлений в течение установленного срока.
