Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смерти с отсрочкой

Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года по обвинениям в коррупции.

Отмечается, что оба чиновника ранее были исключены из правящей Коммунистической партии в 2024 году за "серьезные нарушения дисциплины".

Reuters отмечает, что эту формулировку в Китае обычно используется как эвфемизм для коррупционных преступлений.

Отмечается, что в китайской правовой практике смертный приговор с отсрочкой исполнения, как правило, может быть заменен пожизненным заключением, если осужденный не совершает новых преступлений в течение установленного срока.