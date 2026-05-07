    Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смерти с отсрочкой

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 14:26
    Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года по обвинениям в коррупции.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает Синьхуа.

    Отмечается, что оба чиновника ранее были исключены из правящей Коммунистической партии в 2024 году за "серьезные нарушения дисциплины".

    Reuters отмечает, что эту формулировку в Китае обычно используется как эвфемизм для коррупционных преступлений.

    Отмечается, что в китайской правовой практике смертный приговор с отсрочкой исполнения, как правило, может быть заменен пожизненным заключением, если осужденный не совершает новых преступлений в течение установленного срока.

    КНР Министры обороны Смертная казнь
    Çinin iki sabiq müdafiə naziri ölüm cəzasına məhkum edilib

    15:38

    В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

    15:36

    В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии

    15:31

    В Азербайджане за 4 месяца гражданам возвращено НДС почти 70,5 млн манатов

    15:27

    Генпрокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании

    15:26
    Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере

    15:26

    В РФ школьница пострадала от взрыва страйкбольной гранаты

    15:24

    Мамедов: Азербайджан покрывает около 80% потребления продовольствия внутренним производством

    15:22

    В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%

    15:20

    Тахир Андраби: Исламабад рассчитывает на скорое подписание мира между Ираном и США

