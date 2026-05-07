Çinin iki sabiq müdafiə naziri ölüm cəzasına məhkum edilib
Digər ölkələr
- 07 may, 2026
- 14:39
Korrupsiyada ittiham olunan Çinin sabiq müdafiə nazirləri Vey Fenhe və Li Şanfu barəsində icrası iki il təxirə salınan edam hökmü çıxarılıb.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, hər iki məmur 2024-cü ildə "ciddi intizam pozuntuları" səbəbindən hakim Kommunist Partiyasının sıralarından xaric edilib.
Məlumata görə, Çin hüquq təcrübəsində icrası təxirə salınmış ölüm hökmü, bir qayda olaraq, məhkumun müəyyən edilmiş müddət ərzində yeni cinayət törətmədiyi halda ömürlük həbs cəzası ilə əvəz oluna bilər.
Son xəbərlər
15:36
Səfir: Qlobal problemin müzakirə ediləcəyi WUF13 Ruanda üçün çox əhəmiyyətlidirXarici siyasət
15:36
Zelenski Rusiyanın 2 min kilometr dərinliyindəki obyektlərə zərbələr endirildiyini bildiribDigər ölkələr
15:34
Foto
"Invision Design Talks 2" Bakıda keçiriləcək: Dizaynın daxildən formalaşdırılmasıSərgilər
15:34
Bakıda Azərbaycan və Gürcüstanın kibertəhlükəsizlik sahəsi üzrə hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilibHərbi
15:28
Fuad Sadıqov: "Əlverişsiz hava şəraiti aqrar sektora 13 milyon manat ziyan vurub"ASK
15:27
İran ABŞ-dəki dünya çempionatında təhlükəsizlik məsələsini FIFA ilə müzakirə edəcəkFutbol
15:24
Foto
Bakı Dövlət Universiteti və Aqrar Sığorta Fondu Anlaşma Memorandumu imzalayıblarASK
15:14
Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunubSosial müdafiə
15:13