Двое задержаны в Бразилии при попытке сбыта, предположительно, урана

Полиция бразильского Сан-Паулу задержала двух человек за попытку нелегального сбыта, предположительно, урана.

Полиция бразильского Сан-Паулу задержала двух человек за попытку нелегального сбыта, предположительно, урана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

По ее информации, предложение приобрести 1 кг "радиоактивного материала" "военного назначения" поступило от неизвестных накануне одному мужчине, работающему в сфере добычи металлов и минералов. За пробную партию своего товара они рассчитывали получить 90 тыс. долларов США, заверив, что у них есть еще две тонны этого вещества. Из разговора с продавцами тот заключил, что речь может идти об уране и сообщил об этом правоохранителям.

При задержании в пятницу полиция изъяла у злоумышленников, признавшихся в связях с преступной группировкой "Первая столичная команда", вещество и документы, подтверждающие законность его добычи. Оно было направлено в Институт энергетических ядерных исследований (Ipen) на экспертизу, результаты которой, как ожидается, должны быть готовы во вторник.

Один из продавцов признался, что привез товар из штата Акри, расположенного в регионе тропических дождевых лесов Амазонии на северо-западе страны на границе с Перу и Боливией. Обоим грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.