    Двое польских военных погибли в ходе парашютных учений в США

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 07:48
    Двое польских военных погибли в ходе парашютных учений в США

    Двое польских военнослужащих погибли во время проведения парашютных учений на территории США.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Польши.

    "19 сентября 2025 года во время ночной парашютной подготовки, проводимой в США, произошла трагическая авария, в результате которой погибли два бойца спецназа", - говорится в публикации.

    В нем отмечается, что семьям погибших окажут помощь.

    Причины инцидента расследует специальная комиссия.

    ABŞ-də təlim zamanı Polşanın iki hərbçisi həlak olub

    Лента новостей