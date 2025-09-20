Двое польских военных погибли в ходе парашютных учений в США
- 20 сентября, 2025
- 07:48
Двое польских военнослужащих погибли во время проведения парашютных учений на территории США.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Польши.
"19 сентября 2025 года во время ночной парашютной подготовки, проводимой в США, произошла трагическая авария, в результате которой погибли два бойца спецназа", - говорится в публикации.
В нем отмечается, что семьям погибших окажут помощь.
Причины инцидента расследует специальная комиссия.
