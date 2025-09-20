İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 20 sentyabr, 2025
    • 08:20
    ABŞ-də təlim zamanı Polşanın iki hərbçisi həlak olub

    ABŞ-də paraşüt təlimi zamanı Polşanın iki hərbçisi həlak olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "2025-ci il sentyabrın 19-da ABŞ-də gecə paraşüt təlimi zamanı xüsusi təyinatlıların iki döyüşçüsünün ölümü ilə nəticələnən faciəvi qəza baş verib", - məlumatda bildirilir.

    Həlak olanların ailələrinə yardımların göstəriləcəyi qeyd edilir.

    Xüsusi komissiya insidentin səbəblərini araşdırır.

