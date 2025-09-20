ABŞ-də təlim zamanı Polşanın iki hərbçisi həlak olub
ABŞ-də paraşüt təlimi zamanı Polşanın iki hərbçisi həlak olub.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"2025-ci il sentyabrın 19-da ABŞ-də gecə paraşüt təlimi zamanı xüsusi təyinatlıların iki döyüşçüsünün ölümü ilə nəticələnən faciəvi qəza baş verib", - məlumatda bildirilir.
Həlak olanların ailələrinə yardımların göstəriləcəyi qeyd edilir.
Xüsusi komissiya insidentin səbəblərini araşdırır.
