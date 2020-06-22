​Двое человек погибли в результате наводнения в Турции

Проливные дожди в турецкой провинции Бурса вызвали катастрофические наводнения. В результате два человека погибли и четверо пропали без вести.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Он отметил, что наводнение произошло в кварталах Дудаклы, Нарлыдере, Каяджик и Аксу района Кестель провинции Бурса:

«Начались работы по ликвидации последствий природного бедствия. Поиски четырех пропавших без вести лиц в регионе продолжаются.»

Отметим, что в провинцию приехал также министр внутренних дел С.Сойлу.