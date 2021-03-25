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Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза
Другие страны
25 марта 2021 г. 14:29
Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель администрации канала Джордж Сафуат.

"Временно полностью приостановлено движение по каналу", - говорится в его заявлении.

Днем ранее с севера на юг по старому руслу канала прошли 13 судов. С юга на север движение остановлено со вторника, когда контейнеровоз компании Ever Given заблокировал проход по каналу, и к настоящему моменту "пробка" из судов растянулась почти до Индии.

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Версия на английском языке Suez Canal temporarily halts navigation

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