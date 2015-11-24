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    Два взрыва прогремели в районе египетского отеля на Синае

    В результате взрывов три человека погибли и еще 12 получили ранения

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Два мощных взрыва прогремели утром рядом с отелем в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    По сообщению египетского телевидения, в результате взрывов три человека погибли и еще 12 получили ранения.

    В то же время, египетское телевидение сообщает об одном взрыве. По данным полиции, у отеля, где проживали следившие за ходом парламентских выборов судьи, взорвалась заминированная автомашина.

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