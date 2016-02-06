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    ​Два самолета столкнулись и упали в океан вблизи Лос-Анджелеса

    На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, работают водолазы и пожарные

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Два небольших самолета столкнулись в воздухе и упали в Тихий океан возле гавани Лос-Анджелеса, на настоящий момент данных о выживших нет, сообщает агентство Report со ссылкой на РИА Новости.

    По информации береговой охраны США, столкновение произошло в 15:30 по местному времени. Сколько всего человек находилось на борту самолетов, остается неизвестным.

    На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, работают водолазы и пожарные. Вход в гавань Лос-Анджелеса закрыт для транспорта.

    Идет расследование происшествия, на данный момент причины инцидента не установлены.

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