​Два самолета столкнулись и упали в океан вблизи Лос-Анджелеса

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Два небольших самолета столкнулись в воздухе и упали в Тихий океан возле гавани Лос-Анджелеса, на настоящий момент данных о выживших нет, сообщает агентство Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации береговой охраны США, столкновение произошло в 15:30 по местному времени. Сколько всего человек находилось на борту самолетов, остается неизвестным.

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, работают водолазы и пожарные. Вход в гавань Лос-Анджелеса закрыт для транспорта.

Идет расследование происшествия, на данный момент причины инцидента не установлены.