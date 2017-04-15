Два поезда столкнулись на вокзале в Вене

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Семь человек получили ранения при столкновении двух поездов на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг.

Как передает Report, об этом сообщили в местной полиции.

Столкнулись пригородная электричка и междугородный поезд "Рейлджет", несколько вагонов перевернулись. Вокзал "Вена - Майдлинг" временно закрыт. Были спасены 30 человек, семеро из них получили ранения", - говорится в сообщении полиции.

По информации правоохранительных органов, жертв в результате столкновения нет. В операции по спасению пассажиров участвуют полсотни пожарных, задействован вертолет. Прилегающие к вокзалу улицы и дороги перекрыты.

Железнодорожное движение через вокзал "Вена - Майдлинг", который является одним из важнейших транспортных узлов австрийской столицы, приостановлено. Поврежден контактный провод. Причины аварии выясняются.

"Администрация железных дорог организует штаб для расследования происшествия", - сообщил представитель Австрийских железных дорог Роман Хаслингер.