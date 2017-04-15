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    Два поезда столкнулись на вокзале в Вене

    Семь человека пострадали

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Семь человек получили ранения при столкновении двух поездов на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг.

    Как передает Report, об этом сообщили в местной полиции.

    Столкнулись пригородная электричка и междугородный поезд "Рейлджет", несколько вагонов перевернулись. Вокзал "Вена - Майдлинг" временно закрыт. Были спасены 30 человек, семеро из них получили ранения", - говорится в сообщении полиции.

    По информации правоохранительных органов, жертв в результате столкновения нет. В операции по спасению пассажиров участвуют полсотни пожарных, задействован вертолет. Прилегающие к вокзалу улицы и дороги перекрыты.

    Железнодорожное движение через вокзал "Вена - Майдлинг", который является одним из важнейших транспортных узлов австрийской столицы, приостановлено. Поврежден контактный провод. Причины аварии выясняются.

    "Администрация железных дорог организует штаб для расследования происшествия", - сообщил представитель Австрийских железных дорог Роман Хаслингер.

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