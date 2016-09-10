Два легкомоторных самолета столкнулись в Германии; два человека погибли

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате столкновения легкомоторных самолетов во время праздника, проходящего сегодня на аэродроме в немецкой коммуне Гросрюкерсвальде (федеральная земля Саксония).

Как передает Report, об этом сообщил представитель полиции города Кемниц.

Одному из самолетов удалось приземлиться, другой рухнул на близлежащее поле.

Двое находившихся в его кабине человек погибли.

Другие подробности пока не приводятся.