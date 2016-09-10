 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Два легкомоторных самолета столкнулись в Германии; два человека погибли

    Одному из самолетов удалось приземлиться, другой рухнул на близлежащее поле

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате столкновения легкомоторных самолетов во время праздника, проходящего сегодня на аэродроме в немецкой коммуне Гросрюкерсвальде (федеральная земля Саксония).

    Как передает Report, об этом сообщил представитель полиции города Кемниц.

    Одному из самолетов удалось приземлиться, другой рухнул на близлежащее поле.

    Двое находившихся в его кабине человек погибли. 

    Другие подробности пока не приводятся.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi