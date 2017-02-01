Два человека застрелены у здания школы в Новом Орлеане

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Два человека были застрелены минувшей ночью перед зданием школы в Новом Орлеане (штат Луизиана).

Как передает Report, об этом сообщила городская полиция в сети микроблогов Twitter.

По информации, молодой темнокожий мужчина с многочисленными огнестрельными ранениями был обнаружен на лужайке перед зданием учебного заведения, а второй, также с многочисленными ранениями, - в припаркованной рядом машине.

С начала года в Новом Орлеане совершены 22 убийства, в большинстве случаев - с применением огнестрельного оружия.