Два человека погибли, свыше 80 пострадали во время теракта в столице Мадагаскара

Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли, не менее 84 человек получили ранения в результате взрыва гранаты в столице Мадагаскара Антананариву.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Взрыв произошел на стадионе, где проводился бесплатный концерт.

В воскресенье в Мадагаскаре были объявлены праздничные мероприятия, приуроченные 56-й годовщине независимости страны.

Власти островного государства объявили терактом взрыв на стадионе.