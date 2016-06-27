 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Два человека погибли, свыше 80 пострадали во время теракта в столице Мадагаскара

    Взрыв произошел на стадионе, где проводился бесплатный концерт

    Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли, не менее 84 человек получили ранения в результате взрыва гранаты в столице Мадагаскара Антананариву.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы.

    Взрыв произошел на стадионе, где проводился бесплатный концерт.

    В воскресенье в Мадагаскаре были объявлены праздничные мероприятия, приуроченные 56-й годовщине независимости страны.

    Власти островного государства объявили терактом взрыв на стадионе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi