Два человека погибли, 120 получили ранения при обрушении шатра на фестивале в Австрии

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли, 120 получили ранения в результате обрушения шатра на традиционном фестивале музыки и пива в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в управлении полиции федеральной земли Верхняя Австрия.

По уточненным данным полиции, порядка 100 человек получили легкие травмы, 20 находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, когда на шатер внезапно обрушился ураганный ветер. Стихия полностью разрушила фестивальное помещение, разметала внутреннее убранство. В момент происшествия на празднике присутствовали 700 человек. Двое погибли на месте от ударов об опоры шатра и предметы мебели.

Полиция установила личности погибших. Ими оказались 28-летний местный мужчина и 19-летняя студентка из Румынии. Спасатели и медики организовали телефонную горячую линию для родных и близких, по которой можно узнать о состоянии пострадавших.



