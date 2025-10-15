Дуров предупредил французов об угрозе лишения их прав на конфиденциальность
- 15 октября, 2025
- 03:46
Сооснователь Telegram Павел Дуров раскритиковал инициативу Евросоюза (ЕС) по мониторингу переписки в Telegram, заявив, что это угрожает конфиденциальности французских пользователей.
Как передает Report, об этом говорится в публикации П. Дурова в социальной сети Х.
"Сегодня Европейский союз едва не лишил вас права на неприкосновенность частной жизни. Он готовился к голосованию по закону, который обяжет приложения сканировать все личные сообщения, превращая телефоны всех пользователей в инструмент шпионажа", - написал он.
🇪🇺 Telegram sent this message to all its users in France regarding Chat Control. People must know the names of those who try to steal their freedoms:— Pavel Durov (@durov) October 14, 2025
Today, the European Union nearly banned your right to privacy. It was set to vote on a law that would force apps to scan every…