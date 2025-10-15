Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Дуров предупредил французов об угрозе лишения их прав на конфиденциальность

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 03:46
    Сооснователь Telegram Павел Дуров раскритиковал инициативу Евросоюза (ЕС) по мониторингу переписки в Telegram, заявив, что это угрожает конфиденциальности французских пользователей.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации П. Дурова в социальной сети Х.

    "Сегодня Европейский союз едва не лишил вас права на неприкосновенность частной жизни. Он готовился к голосованию по закону, который обяжет приложения сканировать все личные сообщения, превращая телефоны всех пользователей в инструмент шпионажа", - написал он.

