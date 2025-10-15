Durov fransızlara məxfilik hüquqlarını itirmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 04:11
"Telegram"ın həmtəsisçisi Pavel Durov Avropa İttifaqının (Aİ) sözügedən mesencerdəki yazışmaların izlənməsi təşəbbüsünü tənqid edib və bunun fransız istifadəçilərinin məxfiliyinə təhlükə yaratdığını bildirib.
"Report"un məlumatına görə, P.Durov bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında qeyd edib.
"Bu gün Avropa İttifaqı az qala sizin məxfilik hüququnuzu əlinizdən alırdı. O bütün şəxsi mesajları skan etməyi tələb edəcək və bütün istifadəçilərin telefonlarını casusluq alətinə çevirəcək qanun üzrə səsvermə hazırlayırdı", - deyə o yazıb.
Son xəbərlər
04:47
Ağ Ev Çinin ABŞ-nin maliyyə naziri ilə tezliklə danışıqlar aparacağına ümid edirDigər ölkələr
04:11
Durov fransızlara məxfilik hüquqlarını itirmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
03:37
ABŞ Senatı respublikaçıların maliyyə qanun layihəsini səkkizinci dəfə rədd edibDigər ölkələr
03:20
Messi gənclər arasında futbol turnirinin yaradıldığını elan edibFutbol
02:57
"Taliban" yaraqlıları yenidən Pakistan qüvvələrinə hücum edibDigər ölkələr
02:25
Britaniya PUA-lara qarşı mübarizədə Moldovaya kömək edəcəkDigər ölkələr
01:56
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bazar türk tayfasına mənsub olan BazarkəndDaxili siyasət
01:44
Tramp Kirki ölümündən sonra "Azadlıq" medalı ilə təltif edibDigər ölkələr
01:34