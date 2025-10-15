İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Durov fransızlara məxfilik hüquqlarını itirmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 04:11
    Durov fransızlara məxfilik hüquqlarını itirmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib

    "Telegram"ın həmtəsisçisi Pavel Durov Avropa İttifaqının (Aİ) sözügedən mesencerdəki yazışmaların izlənməsi təşəbbüsünü tənqid edib və bunun fransız istifadəçilərinin məxfiliyinə təhlükə yaratdığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, P.Durov bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında qeyd edib.

    "Bu gün Avropa İttifaqı az qala sizin məxfilik hüququnuzu əlinizdən alırdı. O bütün şəxsi mesajları skan etməyi tələb edəcək və bütün istifadəçilərin telefonlarını casusluq alətinə çevirəcək qanun üzrə səsvermə hazırlayırdı", - deyə o yazıb.

    “Telegram” Pavel Durov Avropa İttifaqı
    Дуров предупредил французов об угрозе лишения их прав на конфиденциальность

    Son xəbərlər

    04:47

    Ağ Ev Çinin ABŞ-nin maliyyə naziri ilə tezliklə danışıqlar aparacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    04:11

    Durov fransızlara məxfilik hüquqlarını itirmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    03:37

    ABŞ Senatı respublikaçıların maliyyə qanun layihəsini səkkizinci dəfə rədd edib

    Digər ölkələr
    03:20

    Messi gənclər arasında futbol turnirinin yaradıldığını elan edib

    Futbol
    02:57

    "Taliban" yaraqlıları yenidən Pakistan qüvvələrinə hücum edib

    Digər ölkələr
    02:25

    Britaniya PUA-lara qarşı mübarizədə Moldovaya kömək edəcək

    Digər ölkələr
    01:56
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bazar türk tayfasına mənsub olan Bazarkənd

    Daxili siyasət
    01:44

    Tramp Kirki ölümündən sonra "Azadlıq" medalı ilə təltif edib

    Digər ölkələr
    01:34

    Hindistanda avtobusda yanğın baş verib, azı 20 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti