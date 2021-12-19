О нас
Report Georgia
Аудио новости

ДТП в Нигерии, погибли восемь человек

ДТП в Нигерии, погибли восемь человек По меньшей мере восемь человек погибли в результате дорожной аварии с участием самосвала и автомобиля в северо-восточном нигерийском штате Баучи.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 20:08
ДТП в Нигерии, погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате дорожной аварии с участием самосвала и автомобиля в северо-восточном нигерийском штате Баучи.

Об этом в воскресенье сообщает нигерийская газета The Punch, ссылаясь на представителя местной дорожной полиции.

По его словам, самосвал и легковой автомобиль в субботу столкнулись лоб в лоб на шоссе, соединяющем города Дасс и Баучи, погибли восемь человек, еще один получил травмы. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать несоблюдение скоростного режима.

Нигерийские власти призывают водителей проявлять повышенную внимательность в связи с приближающимися новогодними праздниками.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada baş verən yol qəzasında 8 nəfər ölüb

Другие новости из категории

Омикрон-штамм стал доминирующим в Ирландии
Омикрон-штамм стал доминирующим в Ирландии
19 декабря 2021 г. 19:15
Литва готова отправить на Украину летальное оружие
Литва готова отправить на Украину летальное оружие
19 декабря 2021 г. 18:46
НАТО обсудит на следующей неделе предложения России по гарантиям безопасности
НАТО обсудит на следующей неделе предложения России по гарантиям безопасности
19 декабря 2021 г. 18:15
США обвинили в провоцировании третьей мировой войны
США обвинили в провоцировании третьей мировой войны
19 декабря 2021 г. 17:55
Теракт на северо-западе Пакистана, есть погибшие и раненые
Теракт на северо-западе Пакистана, есть погибшие и раненые
19 декабря 2021 г. 17:12
Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах возросло до 108
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 108
19 декабря 2021 г. 15:48
Корабли ВМС Китая выходят на учения в Тихий океан
Корабли ВМС Китая выходят на учения в Тихий океан
19 декабря 2021 г. 14:19
Премьер Пакистана призвал США оказать поддержку Афганистану
Премьер Пакистана призвал США оказать поддержку Афганистану
19 декабря 2021 г. 14:03
В Гватемале при стычке из-за земельного спора погибли 13 человек
В Гватемале при стычке из-за земельного спора погибли 13 человек
19 декабря 2021 г. 13:01
В Армении число погибших от COVID-19 перевалило за 7,9 тыс.
В Армении число погибших от COVID-19 перевалило за 7,9 тыс.
19 декабря 2021 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi