Число погибших в ДТП в России выросло до трех - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в субботу утром в Бокситогорском районе Ленинградской области выросло до трех. Как отмечает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По последним данным, погибли трое: водитель и два ребенка, еще десять пострадали", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двоих погибших и 11 пострадавших.



Первоначальная новость опубликована в 10:35





Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в субботу утром в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает ГУМЧС по региону.

По словам источника в правоохранительных органах, в результате аварии погибли два человека, среди них - ребенок, а еще 11 получили травмы.

"Для проведения возможной санитарно-авиационной эвакуации приведены в готовность два вертолета Ка-32 и Ми-8 МЧС России", - сообщает ГУМЧС.