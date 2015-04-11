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    Число погибших в ДТП в России выросло до трех - ОБНОВЛЕНО

    Среди погибших двое детей

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в субботу утром в Бокситогорском районе Ленинградской области выросло до трех. Как отмечает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    "По последним данным, погибли трое: водитель и два ребенка, еще десять пострадали", - сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось о двоих погибших и 11 пострадавших.


    Первоначальная новость опубликована в 10:35


    Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в субботу утром в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает ГУМЧС по региону.

    По словам источника в правоохранительных органах, в результате аварии погибли два человека, среди них - ребенок, а еще 11 получили травмы.

    "Для проведения возможной санитарно-авиационной эвакуации приведены в готовность два вертолета Ка-32 и Ми-8 МЧС России", - сообщает ГУМЧС.

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