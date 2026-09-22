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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 10:39
    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда

    Рабочий кабинет начальника полиции города Павлоград Днепропетровской области Украины, азербайджанца, подполковника полиции Рустама Велиева подвергся атаке беспилотников.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, во время атаки несколько беспилотников были нацелены на его кабинет

    Помещение и весь этаж были полностью разрушены.

    Велиев не пострадал, поскольку, почувствовав опасность, покинул кабинет. Среди находившихся в управлении сотрудников полиции также нет пострадавших.

    Велиев Рустам Эльчин оглу уже около трех лет занимает должность начальника полиции Павлограда. Он родом из Сальянского района Азербайджана.

    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда
    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда
    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда
    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда
    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда
    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда
    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда

    Российско-украинский конфликт Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Днепропетровская область
    Фото
    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub
    Фото
    Office of Azerbaijani police chief in Ukraine's Pavlohrad hit by drone attack

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