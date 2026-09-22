Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 10:39
Рабочий кабинет начальника полиции города Павлоград Днепропетровской области Украины, азербайджанца, подполковника полиции Рустама Велиева подвергся атаке беспилотников.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, во время атаки несколько беспилотников были нацелены на его кабинет
Помещение и весь этаж были полностью разрушены.
Велиев не пострадал, поскольку, почувствовав опасность, покинул кабинет. Среди находившихся в управлении сотрудников полиции также нет пострадавших.
Велиев Рустам Эльчин оглу уже около трех лет занимает должность начальника полиции Павлограда. Он родом из Сальянского района Азербайджана.
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