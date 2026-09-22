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    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:02
    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub

    Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Pavloqrad şəhərinin azərbaycanlı polis rəisi, polkovnik-leytenant Rüstəm Vəliyevin iş otağı dron hücumuna məruz qalıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, hücum zamanı bir neçə dron idarənin rəisin otağı istiqamətini hədəf götürüb.

    Otaq və bütün mərtəbə tamamilə sıradan çıxıb.

    R. Vəliyev otağı təhlükə hiss edən kimi tərk etdiyinə görə, xəsarət almayıb. İdarədə olan polislərdən də tələfat olmayıb.

    Vəliyev Rüstəm Elçin oğlu 3 ilə yaxındır Pavloqradın polis rəisidir, əslən Azərbaycanın Salyan rayonundandır.

    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub
    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub
    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub
    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub
    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub
    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub
    Pavloqradın azərbaycanlı polis rəisinin iş otağı dronla vurulub

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Dnepropetrovsk Pavloqrad Dron hücumu
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    Video
    Дроны атаковали кабинет азербайджанца - начальника полиции Павлограда
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    Office of Azerbaijani police chief in Ukraine's Pavlohrad hit by drone attack

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