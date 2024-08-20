ДР Конго выделит $49 млн на борьбу с mpox

Власти ДР Конго намерены выделить на экстренные меры по борьбе с заболеванием mpox (оспы обезьян) 49 млн долларов США.

Власти ДР Конго намерены выделить на экстренные меры по борьбе с заболеванием mpox (оспы обезьян) 49 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Okapi, об этом сообщил министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба.

"Правительством принято решение немедленно направить на противодействие mpox 49 млн долларов США. В эту сумму не включены расходы на закупку вакцины от mpox", - заявил он.

Камба отметил, что для предотвращения распространения вируса необходимо в ближайшее время вакцинировать в ДР Конго 3,5 млн человек. По его словам, для закупки такого количества вакцины требуются 600 млн долларов США.