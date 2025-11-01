Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    DPA: Работа аэропорта Берлина временно нарушена из-за дрона

    Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта была временно нарушена вечером 31 октября из-за обнаружения неизвестного дрона.

    Как передает Report, об этом пишет агентство DPA.

    По его информации, многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. Кроме того, наблюдались задержки при вылете и посадке самолетов. В частности, были задержаны рейсы в Базель, Осло и Барселону. Самолеты из Лондона, Бирмингема, Манчестера, Стокгольма, Хельсинки и Антальи были перенаправлены в другие воздушные гавани.

    Представитель полиции Бранденбурга, основываясь на предварительных данных, указал, что очевидец сообщил о дроне возле аэропорта. Экипаж патрульной машины также заметил дрон. Однако установить местонахождение БПЛА не удалось.

