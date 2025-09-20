Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    DPA: НАТО хочет применить турецкую систему воздушного наблюдения

    • 20 сентября, 2025
    • 21:53
    DPA: НАТО хочет применить турецкую систему воздушного наблюдения

    Польша и Румыния на фоне последних инцидентов с БПЛА планируют использовать турецкую систему воздушного наблюдения Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight).

    Как передает Report со ссылкой агентство DPA, на обучение навыкам обращения с данной системой начнется в ближайшее время.

    По его информации, в связи с произошедшими в последнее время инцидентами с БПЛА партнеры по НАТО рассчитывают на краткосрочное развертывание турецкой системы воздушного наблюдения. Обучение по управлению этой системой, как отмечает агентство, планируется организовать при поддержке Украины. Предполагается, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже на следующей неделе, указывает DPA.

    Система может быть установлена на вертолетах и способна обнаруживать вражеские системы сквозь облака и пыль. Впервые она была представлена общественности в 2022 году.

