    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 22:08
    DPA: NATO ölkələri Türkiyənin hava müşahidə sistemindən istifadə etmək istəyir

    Polşa və Rumıniya son pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə bağlı insidentlərindən sonra Türkiyənin Merops (Multispektral Genişləndirilmiş Mənzilli Optik Görmə) hava müşahidə sistemindən istifadə etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "DPA" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, son PUA insidentləri fonunda, NATO tərəfdaşları Türkiyənin havadan müşahidə sisteminin qısamüddətli yerləşdirilməsinə ümid edirlər.

    Belə ki, Ukraynanın dəstəyi ilə bu sistemin idarə olunması ilə bağlı təlimlərin təşkili planlaşdırılır. Bu istiqamətdə ilk addımların gələn həftənin əvvəlində atılacağı gözlənilir. Sistem helikopterlərə quraşdırıla bilər, buludlar və toz olsa belə düşmən sistemlərini aşkar etməyə qadirdir.

    NATO Türkiyə
    DPA: НАТО хочет применить турецкую систему воздушного наблюдения

