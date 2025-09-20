DPA: NATO ölkələri Türkiyənin hava müşahidə sistemindən istifadə etmək istəyir
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 22:08
Polşa və Rumıniya son pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə bağlı insidentlərindən sonra Türkiyənin Merops (Multispektral Genişləndirilmiş Mənzilli Optik Görmə) hava müşahidə sistemindən istifadə etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "DPA" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, son PUA insidentləri fonunda, NATO tərəfdaşları Türkiyənin havadan müşahidə sisteminin qısamüddətli yerləşdirilməsinə ümid edirlər.
Belə ki, Ukraynanın dəstəyi ilə bu sistemin idarə olunması ilə bağlı təlimlərin təşkili planlaşdırılır. Bu istiqamətdə ilk addımların gələn həftənin əvvəlində atılacağı gözlənilir. Sistem helikopterlərə quraşdırıla bilər, buludlar və toz olsa belə düşmən sistemlərini aşkar etməyə qadirdir.
Son xəbərlər
22:33
Paşinyan: Ermənistanda uşaqların əksəriyyəti Ağrı dağının Türkiyədə olduğunu bilmirRegion
22:20
İran AEBA ilə əməkdaşlığı dayandırmaq qərarına gəlibRegion
22:16
Foto
Balakəndən keçən çaylarda selə qarşı tədbirlər görülürİnfrastruktur
22:08
DPA: NATO ölkələri Türkiyənin hava müşahidə sistemindən istifadə etmək istəyirDigər ölkələr
21:40
Almaniyanın 80 şəhərində 50 mindən çox insan hökumətə qarşı etirazlarda iştirak edibDigər ölkələr
21:31
Premyer Liqa: "Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub edibFutbol
21:28
Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Orduda silsilə tədbirlər keçirilibHərbi
21:26
Gəncədə inək mağazaya hücum edib, xəsarət alan varHadisə
21:11