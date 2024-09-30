О нас

Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским

Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским У экс-президента США Дональда Трампа хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп ценит действия украинского лидера во время скандала с импичментом.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 19:31
Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским

У экс-президента США Дональда Трампа хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп ценит действия украинского лидера во время скандала с импичментом.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на интервью бывшего американского лидера для The Washington Post.

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится", - отметил Трамп.

По словам экс-президента США, причиной этому являются действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом.

"Он (Зеленский - ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор - ред.) записывался на пленку. Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп - ред.) не сделал абсолютно ничего плохого", - добавил американский политик.

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi