Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует извиняться перед Папой Львом XIV.

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в беседе с журналистами.

По его словам, Папа Римский говорил "неправильные вещи", он был категорически против того, что американский лидер делает в отношении Ирана.

"Думаю, что он (Лев XIV - ред.) очень слаб в вопросах преступности и других вещах. Так что я не такой. Я имею в виду, что он стал публичным человеком. Я просто отвечаю папе Льву. И, знаете, его брат - известный журналист, и он отличный парень, Льюис. И я сказал, что Льюис нравится мне больше, чем Папа Римский", - сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер прокомментировал удаление спорного изображения, ранее опубликованного им в Truth Social. Он заявил, что на нем президент сам был изображен как врач, "делающий людей лучше", а не как фигура, напоминающая Иисуса Христа. Трамп также обвинил СМИ в том, что они сами "придумали" такую интерпретацию.