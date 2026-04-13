    Дональд Трамп заявил, что не планирует извиняться перед Папой Львом XIV

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует извиняться перед Папой Львом XIV.

    Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в беседе с журналистами.

    По его словам, Папа Римский говорил "неправильные вещи", он был категорически против того, что американский лидер делает в отношении Ирана.

    "Думаю, что он (Лев XIV - ред.) очень слаб в вопросах преступности и других вещах. Так что я не такой. Я имею в виду, что он стал публичным человеком. Я просто отвечаю папе Льву. И, знаете, его брат - известный журналист, и он отличный парень, Льюис. И я сказал, что Льюис нравится мне больше, чем Папа Римский", - сказал Трамп.

    Кроме того, американский лидер прокомментировал удаление спорного изображения, ранее опубликованного им в Truth Social. Он заявил, что на нем президент сам был изображен как врач, "делающий людей лучше", а не как фигура, напоминающая Иисуса Христа. Трамп также обвинил СМИ в том, что они сами "придумали" такую интерпретацию.

    Дональд Трамп Папа Римский Лев XIV
    Tramp Roma Papasından üzr istəmək niyyətinin olmadığını bildirib

    04:37

    В Перу завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

    Другие страны
    04:22

    КНДР провела испытательные пуски крылатых ракет

    Другие страны
    03:54
    Видео

    США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

    Другие страны
    03:17

    Иран потребовал у пяти арабских стран компенсации за "их соучастие в войне"

    Другие страны
    02:46

    Вэнс: США достигли своих целей в Иране

    Другие страны
    02:09

    МИД Северного Кипра: Миротворческие силы ООН отошли от принципа нейтралитета

    Другие страны
    01:38

    ЕС выдвинул новому лидеру Венгрии десятки условий для доступа к €35 млрд

    Другие страны
    01:24

    МИД РФ: Арагчи проинформировал Лаврова о деталях ирано-американских переговоров

    В регионе
    00:57

    МВФ: Возвращение поставок к прежнему уровню после открытия Ормуза потребует времени

    Другие страны
