Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Дональд Трамп заявил, что Иран пытается договориться с США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пытается достичь договоренности с Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Они хотят заключить сделку, они говорят с нашими людьми", - заявил американский лидер. При этом он отметил, что не уверен в готовности Тегерана пойти на соглашение.

    По словам Трампа, в США также нет полной ясности относительно того, кто именно ведет переговоры с иранской стороны.

    "Мы не знаем, кто является их лидером. Есть люди, которые хотят вести переговоры. У нас нет ни малейшего представления, кто они такие", - сказал он.

    Комментируя ситуацию вокруг нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, Трамп заявил, что информации о его состоянии недостаточно.

    "Мы не знаем, мертв он или нет. Его никто не видел, а это необычно", - сказал президент США.

    Американский лидер также допустил, что Хаменеи мог получить тяжелые ранения в результате ударов США и Израиля, в том числе потерять ногу.

    Ранее Министерство иностранных дел Ирана сообщало, что аятолла Моджтаба Хаменеи был ранен, однако его состояние оценивается как стабильное.

    Ты - Король

